Кубанского экоактивиста арестовали из-за песни группы "Грот"

Суд в Краснодарском крае назначил пять суток ареста местному экоактивисту Сергею Строгонову из-за признанной в 2015 году экстремистской песни "Дым" группы "Грот". Об этом сообщает "Медиазона" (признана "СМИ-иноагентом") со ссылкой на адвоката Александра Савина.

Строгонова признали виновным в распространении экстремистских материалов. Его задержали 17 января и оставили на ночь в изоляторе временного содержания. При задержании полицейские заявили, что Строгонов мог быть свидетелем кражи и потребовали проехать в дежурную часть.

Строгонов выступает против застройки Кавказского заповедника. В марте прошлого года он создал петицию в его защиту, которая собрала более 50 тысяч подписей.