Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Куда ведет Токаев. Казахстан перед выборами президента

Касым-Жомарт Токаев

Информационный дайджест "Время Свободы", 18 ноября 2022 года

Embed
Время Свободы – Темы дня 18.11.2022
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

С начала российского вторжения в Украину прошло уже 8 месяцев и 25 дней. Что происходит сегодня вокруг Херсона, а также в районах боевых действий в Донецкой и Запорожской областях;

В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные выборы президента – победу на которых наверняка одержит действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев;

Разговор с отцом погибшей дочери: в Нидерландах окружной суд Гааги вынес решение по уголовному делу о катастрофе малайзийского "Боинга";

Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) десять человек – в основном правозащитников и журналистов;

Мнение министра обороны Испании о Путине и войне в Украине;

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG