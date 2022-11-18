С начала российского вторжения в Украину прошло уже 8 месяцев и 25 дней. Что происходит сегодня вокруг Херсона, а также в районах боевых действий в Донецкой и Запорожской областях;

В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные выборы президента – победу на которых наверняка одержит действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев;

Разговор с отцом погибшей дочери: в Нидерландах окружной суд Гааги вынес решение по уголовному делу о катастрофе малайзийского "Боинга";

Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) десять человек – в основном правозащитников и журналистов;

Мнение министра обороны Испании о Путине и войне в Украине;

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