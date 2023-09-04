Кулеба: есть доказательства, что "Шахеды" упали на территории Румынии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что у Украины есть фотодоказательства падения российских дронов на территории Румынии во время атаки по украинским портам в ночь с 3 на 4 сентября. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Минобороны Румынии ранее отвергло утверждения Киева о том, что в ходе ночной атаки под удар попала и румынская территория, заявив, что на данный момент ни при одном из российских ударов по Украине не создавалась "прямая военная угроза" для территории Румынии. По словам Кулебы, у соседей Украины "есть тенденции не эскалировать интерпретации тех или иных событий, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт" с Россией. Как отметил глава МИД Украины, Киев готов предоставить доказательства в защиту своей позиции.

"Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны "Шахед"", - заявил Кулеба, отметив, что, по его информации, Румыния изучает ситуацию.

Ранее утверждалось, что "Шахеды", которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, расположенному неподалёку от румынской границы, упали на территории Румынии. Утверждается, что украинские пограничники видели две детонации российских дронов-камикадзе на территории соседней страны.

Румыния входит в НАТО, и возможный обстрел её территории мог бы быть основанием для обращения к союзникам за помощью согласно 5 статье Североатлантического договора.

Прошлой зимой во время российской ракетной атаки на запад Украины ракета попала на территорию Польши, убив двух человек. По данным польских властей, речь, однако, шла не о российской, а об украинской зенитной ракете. 5 статья договора о НАТО не была задействована.