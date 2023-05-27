Кулеба: Китай не предлагал оставить украинские территории за Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты ряда европейских стран не подтверждают сообщения, появившиеся ранее в СМИ, о том что китайский спецпосланник Ли Хуэй во время своего турне по Европе предлагал странам ЕС призвать к немедленному прекращению огня в Украине и оставить России занятые ею украинские территории.

Об этом Кулеба сказал в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

Издание Wall Street Journal сообщило о якобы имевших место предложениях Ли Хуэя в пятницу со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров. По словам Кулебы, сразу же после появления этой информации он связался с министрами иностранных дел стран, куда приезжал китайский посланник - Польши, Германии, Франции и Бельгии. Ни один из них, по словам главы МИД Украины, не подтвердил информацию газеты.

"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине Россия находится. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет", – сказал Кулеба. Он также добавил, что Киев продолжит диалог с Китаем на основе своих подходов к урегулированию конфликта - то есть отвергая любые компромиссы по вопросу территориальной целостности Украины.

Ли Хуэй отправился в турне по европейским столицам после того, как на прошлой неделе посетил Киев. Ожидается, что он приедет и в Москву. Китай в феврале выдвинул так называемый мирный план, он, однако, сформулирован весьма расплывчато. Наряду с требованием уважения территориальной целостности стран в нём говорится и о необходимости прекращения огня без предварительных условий. Ряд представителей стран Запада называли этот план фактически выгодным России. Российский президент Владимир Путин говорил, что в Москве согласны со многими его пунктами. Прямо в плане, однако, не говорится о предложении оставить оккупированные украинские территории за Россией.