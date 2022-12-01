Курганский губернатор нашёл причину депрессии у россиян

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал увлечение песнями "потомков афроамериканских рабов" причиной растущего числа депрессий и суицидов среди россиян, отсутствия смысла жизни.

"Многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая...наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной", - написал Шумков в своём телеграм-канале. Текст чиновник сопроводил песней "Чёрный ворон", в которой есть слова про "навеки обвенчаться мне с Донецкою землёй", и кадрами боевых действий в Украине.

"Пренебрежение родной культурой и общностью с родственными тебе национальными традициями ведёт к тому, что в наше время словно библейские Каин и Авель вновь идут брат на брата, прикрываясь иностранными "доброхотами", для которых они "белые папуасы", обычный расходный материал", - пишет Шумков.

В августе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о влиянии Запада на отечественную культуру. Согласно обнародованным данным, представления о негативном влиянии Запада растут среди россиян с 2000 года, и летом нынешнего года больше половины россиян (59%) сообщили социологам, что не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры. 26% опрошенных, по данным государственных социологов, назвали их разрушительными, отмечает РБК.