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Курганский губернатор нашёл причину депрессии у россиян

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал увлечение песнями "потомков афроамериканских рабов" причиной растущего числа депрессий и суицидов среди россиян, отсутствия смысла жизни.

"Многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая...наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной", - написал Шумков в своём телеграм-канале. Текст чиновник сопроводил песней "Чёрный ворон", в которой есть слова про "навеки обвенчаться мне с Донецкою землёй", и кадрами боевых действий в Украине.

"Пренебрежение родной культурой и общностью с родственными тебе национальными традициями ведёт к тому, что в наше время словно библейские Каин и Авель вновь идут брат на брата, прикрываясь иностранными "доброхотами", для которых они "белые папуасы", обычный расходный материал", - пишет Шумков.

В августе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о влиянии Запада на отечественную культуру. Согласно обнародованным данным, представления о негативном влиянии Запада растут среди россиян с 2000 года, и летом нынешнего года больше половины россиян (59%) сообщили социологам, что не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры. 26% опрошенных, по данным государственных социологов, назвали их разрушительными, отмечает РБК.

  • Командующий объединённой группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин в октябре, в первом после назначения на пост интервью государственным СМИ, называл россиян и украинцев одним народом, желающим одного - "чтобы Украина была независимым от Запада дружественным России государством".
  • Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля, связав решение с интересами национальной безопасности. Большинство стран мира осудили действия Москвы. Страны Запада называют вторжение ничем не спровоцированной агрессией, возлагая на Россию ответственность за жестокие убийства мирных жителей. Киев обвиняет Москву в геноциде украинского народа, что российские власти отрицают.
  • В отношении многих российских политиков и чиновников, финансовых структур, компаний США, Великобритания, государства Евросоюза и ряд других стран ввели несколько пакетов жёстких санкций. Запад оказывает Украине экономическую и военную поддержку в условиях продолжающихся боевых действий.

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