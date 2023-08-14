Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей. Впервые с марта 2022 года

Курс доллара превысил 100 рублей в ходе утренних торгов 14 августа на Московской бирже. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года. Евро также вырос и на утро понедельника превысил отметку в 109 рублей.

С начала августа американская валюта подорожала более чем на 8 рублей в абсолютном выражении. А с начала года рубль упал к доллару более чем на 30%. Исторический максимум доллар достиг 10 марта 2022 года, когда курс превысил отметку в 121 рубль.

По мнению опрошенных РБК экспертов, курс российского рубля слабеет из-за того, что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса.

Кроме того, по мнению экспертов, поддерживает повышенный спрос на иностранную валюту вывод средств за рубеж как россиянами, так и нерезидентами, выходящими из активов в России.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин подчеркнул, что решающими факторами ослабления национальной валюты стала динамика экспортно-импортных операций. Он отметил, что сейчас стоимость экспорта почти на треть меньше второй половины прошлого года, а объем импорта возрос.

Рублю может оказать поддержку фактор подорожавшей нефти, однако он проявится не сразу, говорят эксперты.

Помощник президента России Максим Орешкин заявляет, что главная причина ослабления рубля - мягкая денежно-кредитная политика. При этом он утверждает, что Центробанк способен нормализовать ситуацию.

На прошлой неделе Центробанк отменил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года. Однако, по словам экспертов, это пока не оказывает какого-либо влияния на динамику торгов.

Российские банки постепенно отказываются от приема наличных долларов и евро. 11 из 13 банков, включенных в список системно значимых, перестали принимать их через банкоматы, а "Райффайзен" 1 августа перестал принимать американскую и европейскую валюты и через кассы.