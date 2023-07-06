Курс евро превысил 100 рублей в ходе торгов на Мосбирже

Курс евро на открытии торгов на Московской бирже 6 июля превысил 100 рублей - впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара также вырос до максимума с конца марта прошлого года и стоит больше 92 рублей.

К 8:30 утра по московскому времени евро подорожал на один рубль 49 копеек к уровню закрытия торгов 5 июля. Курс доллара укрепляется ещё сильнее — на один рубль 60 копеек.

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева ранее на этой неделе связала ослабление курса российской валюты с изменением торгового баланса из-за снижения экспортной выручки. При этом Юдаева исключила какие-либо риски для финансовой стабильности . В Банке России также не видят необходимости возвращать обязательную продажу валютной выручки экспортерами.

Биржевые аналитики связываю падение курса рубля с сокращением экспортной выручки и высокими бюджетными расходами. Они также указывают на низкое предложения валюты на рынке.

Курс российского рубля снижается уже продолжительное время. Однако резкий скачок курса произошёл в конце июня после мятежа в России.