Курский губернатор обвинил ВСУ в ударе по пляжу

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вечером 8 июля написал в телеграм-канале об ударе беспилотника по пляжу "Городской" в Курске. В атаке он обвинил ВСУ.

Первоначально Хинштейн написал о четырёх раненых в результате удара. Затем он уточнил, что три человека погибли, ещё шесть пострадали. Хинштейн написал о "бесчеловечном ударе" и обвинил украинских военных в "сознательном ударе по месту, где находились мирные жители".

Украинские военные сообщения об ударе не комментировали, независимых данных о нём пока также нет.

Приграничные районы России, согласно данным местных властей, практически ежедневно подвергаются ударам украинских беспилотников, в результате которых нередко гибнут и получают ранения местные жители. Курск расположен в десятках километров от линии фронта, он тоже подвергался атакам беспилотников, но существенно реже, чем прифронтовые районы.

Вечером во вторник украинские мониторинговые ресурсы сообщали о том, что российские военные выпустили по территории Украины более 100 ударных дронов. Сообщалось также о ракетном ударе, вероятно, по одному из аэродромов. Подробностей и сообщений о пострадавших пока не было.