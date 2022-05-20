Сёла Алексеевка и Дроновка в приграничной с Украиной Курской области попали под минометный обстрел вечером 19 мая. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Накануне сообщалось, что Алексеевку трижды за день обстреляли со стороны Украины. Также в Глушковском районе подвергся обстрелу поселок Теткино. Погиб один человек – водитель фуры из Воронежской области. Это второй случай гибели мирного жителя в результате обстрелов приграничных регионов. Еще один водитель получил ранение и был доставлен в больницу. По словам Старовойта, в результате обстрела пострадали несколько домов.

С начала войны России в Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов. Помимо этого на территории региона неоднократно сбивали украинские беспилотники. В начале мая на участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор частично обрушился мост. Старовойт тогда назвал произошедшее диверсией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

С 11 апреля в Курской области, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.