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Курский губернатор сообщил об обстрелах двух сёл на границе с Украиной

Иллюстративное фото

Сёла Алексеевка и Дроновка в приграничной с Украиной Курской области попали под минометный обстрел вечером 19 мая. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Накануне сообщалось, что Алексеевку трижды за день обстреляли со стороны Украины. Также в Глушковском районе подвергся обстрелу поселок Теткино. Погиб один человек – водитель фуры из Воронежской области. Это второй случай гибели мирного жителя в результате обстрелов приграничных регионов. Еще один водитель получил ранение и был доставлен в больницу. По словам Старовойта, в результате обстрела пострадали несколько домов.

С начала войны России в Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов. Помимо этого на территории региона неоднократно сбивали украинские беспилотники. В начале мая на участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор частично обрушился мост. Старовойт тогда назвал произошедшее диверсией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

С 11 апреля в Курской области, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.

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