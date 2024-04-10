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В Курской области при атаке беспилотника погибли три человека

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Курской области в среду беспилотный летательный аппарат, по сообщению местных властей, сбросил взрывчатку на автомобиль. Как заявил губернатор области Роман Старовойт, автомобиль был гражданским. Погибли находившиеся в машине три человека – водитель и двое детей.

Кроме того, по сообщению Старовойта, со стороны Украины в среду были обстреляны несколько населённых пунктов в Кореневском и Глушковском районах. Повреждены линии электропередач, часть домов осталась без электричества.

  • Граничащие с Украиной области России регулярно подвергаются атакам беспилотников, а в последнее время и артиллерийским обстрелам. В результате обстрелов погибли десятки жителей этих областей. Российские власти обвиняют в атаках ВСУ. Украинское командование обстрелы, как правило, не комментирует.
  • Приграничные районы Украины обстреливаются с российской территории с начала широкомасштабного вторжения в Украину более двух лет назад.

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