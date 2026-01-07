Кушнер: Украина получит мощные гарантии, если заключит "сделку"

Представители Соединённых Штатов 6 января на встрече в Париже, посвящённой гарантиям безопасности Украины, не стали подписывать так называемую Парижскую декларацию, при этом сам текст этой декларации был изменён по сравнению с первоначальным проектом, чтобы отразить позицию США. Об этом пишет в частности издание Politico.

Встреча во французской столице была организована в рамках усилий так называемой "коалиции желающих", объединяющей союзные Киеву страны. На переговорах присутствовали представители 35 стран, включая 27 глав государств и правительств. Во встрече впервые участвовали и высокопоставленные представители США - спецпосланники президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Парижская декларация, которую подписали лидеры Франции, Великобритании и Украины, содержит упоминания о роли США в гарантиях безопасности после прекращения огня в войне Украины с Россией. В то же время, как отмечает Politico, из финальной версии текста исключили ряд пунктов, касающихся участия США, пишет Politico.

В частности, подписанный документ предусматривает ведущую роль Вашингтона в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня. При этом в итоговом тексте отсутствует упоминание не только об участии США в многонациональном контингенте, необходимом для обеспечения сдерживания (отправку американских военнослужащих в Украину администрация США исключила ранее), но и пункт, согласно которому США обязались бы поддержать эти многонациональные силы своими разведывательными и логистическими возможностями в случае повторной агрессии России. Говорится только о "предлагаемой поддержке США" без каких-либо подробностей.

В пункте о долгосрочном военном сотрудничестве с Украиной также говорится только о так называемой коалиции желающих и не упоминается о США.

Представители как США, так и Украины по итогам встречи 6 января хвалили друг друга и высоко отзывались о достигнутых договорённостях. Стив Уиткофф, в частности, заявил, что союзники Киева "в значительной степени завершили" согласование гарантий безопасности для Украины после окончания войны. Одновременно он выразил надежду на возможность компромисса с Россией по вопросу территорий, который, как сказал Уиткофф, остаётся "наиболее проблемной зоной". Ранее сообщалось о том, что Москва требует как минимум передачи под её контроль всей территории Донецкой области, что Украина отвергает.

Джаред Кушнер, выступая после встречи в Париже, заявил, что представители Украины знают, что "если Украина заключит окончательную сделку" о мире, то Киев получит "мощные" гарантии безопасности с реальными механизмами предотвращения новой агрессии со стороны России. По словам Кушнера, президент США на основании своих бесед с президентом России Владимиром Путиным пришёл к выводу, что в случае заключения "правильной сделки" Путин в будущем не возобновит агрессию. Об условиях Путина при этом он не упомянул. Представители Украины постоянно подчёркивают, что не верят Путину на слово, и настаивают на гарантиях безопасности со стороны западных союзников.

Парижская декларация, хотя прямо в тексте об этом и не сказано, открывает путь к размещению международного контингента непосредственно на территории Украины. Лидеры Франции и Британии подтвердили, что военные из этих стран готовы участвовать в миссии. О возможном участии в ней заявили представители ещё ряда стран, в частности Бельгии и стран Балтии. Представители многих стран, в том числе Италии, Хорватии, Румынии, Польши и Чехии, заявили, что не отправят войска в Украину. Численность контингента может составить, по данным собеседников Радио Свобода, от 15 до 30 тысяч человек. При этом, как прямо сказал один из собеседников Радио Свобода, европейский дипломат, по-прежнему неясно, как этот контингент будет реагировать на возможное нападение со стороны России. "Мы, в общем-то, до сих пор обсуждаем, будем ли мы открывать огонь в ответ или же бежать", - сказал он.

7 января, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, дискуссии в Париже продолжаются. По словам Зеленского, украинская делегация вновь встретится со спецпредставителями президента США и обсудит "самые сложные" вопросы, касающиеся территорий и контроля над Запорожской АЭС.