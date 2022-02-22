Эмир Кустурица возглавит Центральный театр Российской армии

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица займет должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Минобороны России.

С таким предложением к Кустурице во время встречи 21 февраля в Москве обратился министр обороны России Сергей Шойгу, отметив "давние дружеские отношения с Кустурицей" и его роль "в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры".

Кустурица, как сообщается, принял предложение. "В творческих планах на новом посту – перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", – процитировала Кустурицу пресс-служба Министерства обороны.

22 февраля Кустурица станет почетным гостем международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске.

Обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица уже давно публично высказывался в поддержку российской власти. В 2012 году он посетил церемонию инаугурации Владимира Путина, а в 2014 году поддержал аннексию Крыма. В 2016 году Владимир Путин вручил Эмиру Кустурице орден Дружбы "за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами".