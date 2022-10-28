Кузбасский священник говорил с мобилизованными о "гробах"

В Мариинской епархии РПЦ отстранили от работы с мобилизованными дьякона Александра Соколова, который во время напутственного слова спросил у призванных, почему они не ходят в храмы, и заговорил с ними про "гробы". Об этом сообщил "Подъём".

Во время проводов мобилизованных на войну в Украине 27 октября Соколов спросил, "почему они не ходят в церкви, кому молятся и каким богам", а потом добавил: "Чего вы ждёте? Пока гробы придут толпой?"

После этих слов мобилизованные возмутились и велели Соколову "завязывать" с гробами, а провожающие женщины сказали, что "все вернутся живыми и здоровыми".

Дисциплинарная комиссия Кузбасской епархии провела проверку действий дьякона, по итогам которой ему указали на "недопустимость подобных высказываний и неподобающий тон в общении с людьми".