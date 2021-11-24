Кузбасского экоактивиста избили в присутствии бывшего депутата

Кузбасский экоактивист Сергей Шереметьев, который борется против добычи угля около посёлка Апанас, заявил, что его избили трое неизвестных, приехавших с бывшим депутатом местного Заксобрания Петром Финком. Видеообращение Шереметьева опубликовано в телеграм-канале Redbutton.life.

По словам экоактивиста, к нему приехал Финк и пригласил его проехать в библиотеку Апанаса "для разговора". Когда Шереметьев отказался, то из машины вышли трое неизвестных и избили его, запугивая пистолетом. Экоактивист заявляет, что ему угрожали сжечь его дом, если он не прекратит выступать против угледобычи по соседству с посёлками Алексеевка и Апанас. По словам Шереметьева, один из владельцев участка с угледобычей - сын бывшего высокопоставленного работника прокуратуры.

Бывший депутат подтвердил факт драки и того, что нападавшие приехали на его машине, но заявил, что якобы просто подвозил их, потому что у них сломался автомобиль. "В разговорах я понял, что они знают Шереметьева. Я высадил их, развернулся. Вижу, что идет Шереметьев. Я говорю: "Серёж, пойдем в библиотеку поговорим". И пошел к машине. Оборачиваюсь - драка", - утверждает Финк. После этого, по его словам, он уехал.

Бывший депутат планирует подать на Шереметьева в суд "за оскорбление". Активист заявил, что не будет обращаться в полицию, так как не видит в этом смысла.

Сергей Шереметьев вместе с односельчанами борется с угледобычей, разрушающей окружающую среду и инфраструктуру вокруг поселка Апанас. История с угледобычей, по его словам, началась еще в 2010-2013 годах, когда экоактивисты остановили работу разреза "Бунгурский - Северный". Тогда предприятие законсервировали из-за фальсификации документов, разрешающих строительство, и выставили на продажу. Теперь его купили и снова хотят начать угледобычу.

Финк заявил, что слышал в драке фразу "за лося". В октябре прошлого года Шереметьева задержали за незаконную охоту - он поставил ловушку в лесу, и в нее попала лосиха. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей, в отношении Шереметьева возбудили уголовное дело.