Кыргызстан из-за обстрелов ввёл режим ЧС на границе с Таджикистаном

В Баткенской области Кыргызстана в связи с вооружёнными столкновениями в граничащих с Таджикистаном районах введён режим чрезвычайной ситуации, сообщило в субботу МЧС страны. В министерстве указали на необходимость работ по эвакуации части населения.

"Интерфакс" пишет, что стороны приступили к новому раунду переговоров. Они проходят в селе Кульканд, в Согдийской области Таджикистана.

Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Сообщалось о перестрелках между военнослужащими в трёх местах в Баткенском районе одноимённой области Кыргызстана. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга.

В кыргызской погранслужбе утверждают, что в пятницу таджикская сторона начала обстрел её пограничных нарядов. Сообщалось о столкновениях не только в Баткенском, но и Лейлекском районе. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов, в том числе, по населенным пунктам. Сообщалось о ракетном ударе по областному центру - Баткену.

В погранслужбе Таджикистана заявили, что кыргызская сторона в пятницу с вертолётов и дронов нанесла удары по нескольким таджикским населённым пунктам. Утверждается, что в сельском совете Овчи-Калача Бободжон

Гафуровского района при атаке с дрона была разрушена соборная мечеть.

Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днём соглашения о прекращении огня. Однако, 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе, обвинив друг друга в нарушении договоренностей, передаёт Кыргызская служба Радио Свобода.

По данным Минздрава Кыргызстана, жертвами столкновений стали 24 человека, раненых свыше ста. Более 136 тысяч жителей эвакуированы. Официальной информации о погибших и раненых граждан Таджикистана нет. По сведениям агентства "Азия-Плюс", убитых более десяти.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что приграничные конфликты всегда сопровождаются жертвами, и потери понесли обе стороны. Жапаров отметил, что Кыргызстан и Узбекистан уточнили свои границы, осталось только закрепить договоренности на бумаге. "Как показывает история, вопросы границ требуют осторожности и сдержанности", - написал Жапаров на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что Кыргызстан не отдаст "ни одного квадратного метра своей земли и будет твердо защищать национальные интересы".

Почти половина из примерно 970 километров совместного участка границы Кыргызстана и Таджикистана до сих пор официально не разграничена, на этом фоне периодически происходят конфликты и стычки.