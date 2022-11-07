Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani могут вернуться в Россию

Бренды косметики и парфюмерии Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся на российский рынок. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли России. Поэтому их исключили из списка товаров для параллельного импорта, которые ввозятся в страну без разрешения владельцев торговых марок.

Минпромторг включил бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase в список товаров для параллельного импорта в начале августа. В ведомстве тогда объяснили это тем, в торговые сети поступало недостаточное количество продукции этих брендов.

Французская косметическая компания LʼOréal, которая владеет брендами Lancome, Redken и Kerastase, а также линиями косметики и парфюмерии Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, на момент публикации заметки это не комментировала.

О том, что Россия ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции ведущих производителей, в мае говорил министр торговли Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.