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Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani могут вернуться в Россию

Иллюстративное фото

Бренды косметики и парфюмерии Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся на российский рынок. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли России. Поэтому их исключили из списка товаров для параллельного импорта, которые ввозятся в страну без разрешения владельцев торговых марок.

Минпромторг включил бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase в список товаров для параллельного импорта в начале августа. В ведомстве тогда объяснили это тем, в торговые сети поступало недостаточное количество продукции этих брендов.

Французская косметическая компания LʼOréal, которая владеет брендами Lancome, Redken и Kerastase, а также линиями косметики и парфюмерии Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, на момент публикации заметки это не комментировала.

О том, что Россия ведет переговоры о возобновлении поставок косметической продукции ведущих производителей, в мае говорил министр торговли Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

  • В связи с российским вторжением в Украину многие международные компании приостановили или прекратили свою деятельность в России, соответственно остановив и импорт продукции из-за рубежа. Среди них производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, которому принадлежат такие бренды, как МАС, Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, The Ordinary, Le Labo и другие.
  • В июле стало известно, что российский рынок покинет британская косметическая сеть Lush. Все 50 её магазинов в России будут закрыты. В рамках параллельного импорта продукцию Lush ввозить невозможно, так как владелец бренда ведёт оптовую торговлю только со своими партнёрами.

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