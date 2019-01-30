Мотивы действий убийцы 58 человек в Лас-Вегасе не установлены

У убийцы, застрелившего 58 человек, участвовавших в фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, скорее всего, не было явного мотива для таких действий. К такому заключению пришли следователи ФБР после затянувшегося более чем на год расследования одного из самых кровавых преступлений в истории США.

1 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера на 32 этаже казино-отеля Mandalay Bay. Стрельба велась из автоматического оружия в течение 11 минут. Стрелявший покончил жизнь самоубийством, когда в его номер ворвались полицейские.

Несмотря на то, что следователи не нашли «главного или явного мотивирующего фактора», объясняющего действия преступника, он предполагают, что Пэддок, пытался следовать по стопам своего отца-уголовника.

В трехстраничном заключении приводятся данные анализа места преступления, результаты исследования прошлого преступника, его психологический потрет. Один из выводов - всю свою жизнь Пэддок был крайне скрытным человеком, это «касается и причин, заставивших его пойти на массовое убийство». Следствие исключило религиозные, социальные или политические мотивы преступления и не обнаружило никаких сообщников.

По данным ФБР, отсутствие конкретного мотива - не редкий феномен для массовых убийц. Они, как правило, идут на насилие, побуждаемые «комплексной комбинацией» различных раздражителей.

Пэддок был 64-летним пенсионером, бывшим работником почтовой службы, который, увлекался азартными играми с крупными ставками. Его младший брат однажды назвал его «королем микроагрессии» и предположил, что он, возможно, искал славу, совершая это массовое убийство.

Его подруга заявила властям, что Пэддок сказал, что врачи сообщили ему, что у него «химический дисбаланс». Продавец автомобилей в Рино также сообщил полиции, что за несколько месяцев до стрельбы Пэддок сказал ему, что он находится в депрессии и имеет проблемы в любовных отношениях.

Местная полиция в августе прошлого года завершила свое расследование и также не смогла определить мотив нападения, в результате которого на концерте погибли 58 человек и почти 900 человек получили ранения.

сняющего, почему 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь из своего номера в многоэтажном казино-отеле, оно предполагает, что Пэддок, пытался следовать по стопам своего отца-уголовника.

В трехстраничном заключении приводятся данные анализа места преступления, результаты исследования прошлого преступника, его психологический потрет. Один из выводов - всю свою жизнь Пэддок был крайне скрытным человеком, это «касается и причин, заставивших его пойти на массовое убийство». Следствие исключило религиозные, социальные или политические мотивы преступления и не обнаружило никаких сообщников.

По данным ФБР, отсутствие конкретного мотива - не редкий феномен для массовых убийц. Они, как правило, идут на насилие, побуждаемые «комплексной комбинацией» различных раздражителей.

Пэддок был 64-летним пенсионером, бывшим работником почтовой службы, который, занимался азартными играми с высокими ставками. Его младший брат однажды назвал его «королем микроагрессии» и предположил, что он, возможно, искал славу, совершая это массовое убийство.

Его подруга заявила властям, что Пэддок сказал, что врачи сообщили ему, что у него «химический дисбаланс». Продавец автомобилей в Рино также сообщил полиции, что за несколько месяцев до стрельбы Пэддок сказал ему, что он находится в депрессии и имеет проблемы в любовных отношениях.

Местная полиция в августе прошлого года завершила свое расследование и также не смогла определить мотив нападения, в результате которого на концерте погибли 58 человек и почти 900 человек получили ранения.