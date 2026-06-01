"Проснулась от взрыва. Думала, гром". Падения дронов в Латгалии

Постоянные воздушные тревоги, отмененные экзамены в школах, упавшие дроны, потеря туристов, – с этим в последние недели столкнулась Латгалия, восточный регион Латвии, который расположен на границе с Россией и Беларусью. В течение месяца латвийская армия зафиксировала как минимум три дрона, которые залетели и упали на его территории. Репортаж Настоящего Времени.

Город Лудза – один из районных центров Латгалии. От него лишь 40 км до границы с Россией, и чуть больше – до Беларуси. Как и другие муниципалитеты Латвии, Лудза последние недели живет в условиях постоянных оповещений воздушной тревоги – из-за того, что на территорию Латвии залетают иностранные дроны. По данным латвийской армии, как правило это украинские беспилотники, нацеленные на российские объекты: Россия использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перенаправить эти дроны в сторону Латвии.

На прошлой неделе сообщения о воздушной тревоге нарушили проведение экзаменов в местных школах. Оповещения о воздушной тревоге пришли на мобильные телефоны лудзинцев именно в тот момент, когда выпускники сдавали централизованный экзамен по латышскому.

"Мы приняли решение, что учеников надо эвакуировать из актового зала в другое помещение, – рассказывает Зинаида Булига, директор Лудзенской 2-й средней школы. – Один из корпусов школы был построен в 1910-м году как тюрьма. Но тюрьмы там никогда не было, там просто очень толстые стены, больше метра, наверное. Там, в коридоре, мы и разместили детей".

Директор школы рассказывает, что сидеть в коридоре школьникам и учителям пришлось чуть больше часа: "Но все равно нервы, и дышать тяжело, потому что много людей. Потом за детьми стали приезжать родители", – говорит педагог.

Вторую часть экзамена по латышскому языку, которую не успели провести из-за воздушной тревоги, в Лудзе и в других восточных муниципалитетах Латвии пока перенесли на 9 июня. Всего, по данным Минобразования Латвии, пострадали около 1300 учеников.

Директор школы говорит, что дети переносят чрезвычайную ситуацию спокойно, а вот их родители сильно встревожены.



"К нам на лето много детей приезжают из-за границы. Из той же Англии, внуки. Теперь они там думают, ехать или нет, потому что им кажется, что здесь какие-то ужасы, – говорит Зинаида Булига. – Они каждый день звонят, спрашивают что у нас и как. Ко мне, например, тоже трое внуков приезжают каждое лето, а их родители теперь сомневаются, ехать или нет".

В Лудзе и других городах Латгадии отменять из-за участившихся воздушных тревог массовые мероприятия, в частности, праздник города, пока не планируют. Глава муниципалитета Эдгарс Мекшс говорит: Латвия живет в режиме мирного времени, но нужен четкий алгоритм действий для подобных чрезвычайных ситуаций.

"Вот, например, у нас на площади был установлен экран и организован просмотр чемпионата мира по хоккею. После первого периода мы получили сотовое оповещение воздушной тревоги: просмотр пришлось прервать и переместиться в безопасные места, в укрытия. Такова наша сегодняшняя реальность", – сетует Эдгарс Мекшс.

Национальные вооруженные силы Латвии недавно ввели новую систему рассылки сотового оповещения о воздушной тревоге. Теперь она разделена на два уровня – желтый и оранжевый. В первом случае жителей просто информируют о возможной угрозе, но предпринимать специальных действий от них не требуется. Оранжевое сообщение – это реально зафиксированная угроза в воздухе, и необходимо действовать по инструкции.

"Конечно, я это поддерживаю. Однако наш край – приграничный. И для нас грань между желтым оповещением и оранжевым оповещением – это лишь вопрос времени, – говорит Эдгарс Мекшс. – Я думаю, если будут сигналы, что движение происходит вдоль границы, на российской территории, то залететь в наш край для дрона – это несколько минут".

Жители Лудзы говорят, что конечно дроны – это "неприятно", но тут же замечают, что "вокруг война".

"Как вам сказать. Когда в 4 утра… это не очень приятно, конечно. А так нормально, – говорит один из местных жителей. – Это уже давно продолжается, и без всяких дронов. Вокруг война".

"Неприятно это все как бы. Тем более мы живем возле музея, и первые полеты были над нашим домом, было очень страшно, мы все слышали очень хорошо, окна очень сильно дребезжали. И даже взрыв был слышен в Резекне", – рассказывают его земляки.



"Люди в шоке. Моя внучка ходит в детский сад – знаете, она уже всего боится. Они там уже сидели в коридоре", – рассказывает еще одна местная жительница.



"А я это спокойно воспринимаю. Если бы залетело сто дронов, может было бы страшно. А их один, два…", – говорит еще одна жительница Лудзы.



"Не страшно, мы работаем. А чего бояться? Судьба. От нее не спасешься", – по-русски говорит еще один латгалец.

Город Резекне, который упоминают жители, – один из главных городов Латгалии. Здесь находится нефтебаза, на территории которой 7 мая упали и взорвались два дрона.

По официальным данным, дроны были украинские, залетевшие в Латвию с территории России. Нефтяные резервуары в Резекне в тот момент были пустыми, поэтому сдетонировали только сами беспилотники. Но последствия взрывов можно наблюдать до сих пор. Жители Резекне рассказывают, что в ту ночь видели и слышали как дроны пролетали над городом и сняли на видео вспышки от взрыва.



Череда воздушных тревог снова актуализировала в Латвии вопрос: насколько к пятому году полномасштабной войны в Украине в стране готова система укрытий и прочей инфраструктуры на случай воздушных ударов. Власти многих городов признают: ситуация с укрытиями и местами эвакуации неудовлетворительная. Например, в Риге, где, по различным данным, живут около 600 тысяч человек, одновременно укрыться в официальных убежищах могут лишь около 52 тысяч человек, сообщили в Рижской думе. Это лишь 8% населения города. В Лудзе и Резекне ситуация не лучше.



"Да, в прошлом году была объявлена Министерством внутренних дел программа по оборудованию бомбоубежищ. Но, к сожалению, финансовые ассигнования, которые в рамках данной программы были выделены, недостаточны, – рассказывает заместитель мэра Резекне Алексей Стец. – По факту, для того, чтобы привести в порядок одно бомбоубежище, полноценно с вентиляцией, с освещением, с автономным энергопитанием, с подачей воды, с санузлами и прочим – это будет стоить более чем 250 тысяч евро. А для всего города Резекне, для приведения в порядок шести убежищ, было выделено лишь 240 тысяч евро".

Резекненская больница – одна из крупнейших в восточном регионе Латвии. От нефтебазы, где упали дроны, до нее лишь 10 минут на машине. В больнице говорят, что она работает в обычном режиме, но у нее есть внутренний план оказания помощи при катастрофах, который разработан давно.

"Помощь больнице может заключаться в том, чтобы в случае оповещений был четкий план, как наши сотрудники и сотрудники других экстренных служб добираются до рабочих мест, что происходит с семьями, где можно оставить детей, какой транспорт доступен и так далее", – замечает Иварс Звидрис, член правления Резекненской больницы.



Сама нефтебаза, куда в Резекне упали дроны, расположена рядом с жилым районом с многоэтажными зданиями. Жители этого района признаются, что боятся и хотят безопасности.

"Это было ночью. Я слышала рев, как у трактора, было непонятно, что происходит, – рассказывает одна из местных жительниц. – Рядом железная дорога, я думала, может там что-то происходит? А потом в шесть утра вышла погулять с собакой и видела, как один из дронов летел над мостом".



"Я проснулась от взрыва. Думала, что может гром гремит. А потом оказалось, что дрон, – говорит ее соседка. – А потом сирены, оповещения пошли. Ничего хорошего, короче! Теперь ждешь, что прилетит".



"А я сама видела, как дрон летел над моим домом. Это было в шесть утра. Двоякие ощущения. Во-первых, это было очень неожиданно. Во-вторых, непонятно, что происходит, чего еще ждать. Хочется безопасности", – замечает еще одна жительница.



"Я сама крепко спала, не слышала, а дочка слышала. Конечно, мы боимся все", – говорит еще одна.



Упавшие в Латгалии дроны и череда сотовых оповещений о воздушной тревоге уже точно ударят по бюджету региона, говорят в местных муниципалитетах. По данным Латгальской ассоциации туризма, количество отмененных иностранными туристами бронирований в Латгалии уже достигает 60%.