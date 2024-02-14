Латвия, Литва и Эстония вызвали российских поверенных в МИД

Латвия, Литва и Эстония вызвали в свои министерства иностранных дел российских временных поверенных, чтобы выразить протест против объявления в розыск в России ряда политиков и чиновников этих балтийский стран, сообщает "Настоящее время".

В МИД Латвии от временного поверенного в делах России Олега Зыкова потребовали объяснений. В Литве поверенному Александру Ёлкину вручили ноту протеста. В Эстонии поверенному Ленару Самигулинну выразили возмущение.

В розыск в России были объявлены, в частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывшая глава МВД Латвии Мария Голубева, министр культуры Литвы Симонаа Кайрис, а также 59 из 68 депутатов Сейма Латвии, депутаты городских советов Риги, Клайпеды и Вильнюса.

Известно об этом стало из разыскной базы МВД России, скаченной и проанализированной изданием "Медиазона" 13 февраля.