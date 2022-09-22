Латвия не продлит ВНЖ для россиян – владельцев недвижимости

Парламент Латвии – Сейм – в четверг в в окончательном чтении утвердил поправки, ужесточающие условия продления видов на жительство для граждан России, а также фактически ввёл запрет на выдачу россиянам рабочих виз. Ужесточены и правила продления ВНЖ для граждан Беларуси. Об этом сообщает Delfi.

Граждане России, согласно новой редакции Иммиграционного закона, больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу для работы в Латвии. По сути эта поправка означает, что граждане России не смогут устраиваться в Латвии на работу – они всё равно не получат визу. Ограничено число оснований для получения и продления гражданами России вида на жительство в стране. Речь идёт о родственных связях с гражданами (или негражданами – постоянными жителями) Латвии, участии в научных проектах, а также случаях, когда выдача ВНЖ связана с гуманитарными соображениями или соответствует интересам Латвии. Виды на жительство на основании покупки недвижимости в Латвии или инвестиций в регион, ранее весьма популярные среди россиян, продлевать не будут вообще.

Кроме того, к 1 сентября 2023 года "обнулятся" постоянные виды на жительство, выданные живущим в Латвии гражданам России, которые ранее имели латвийское гражданство или статус негражданина. Для их продления необходимо будет сдать экзамен на владение латышским языком.

В обосновании решения Сейма сказано, что оно связано с агрессией России против Украины.

Ранее Латвия, как и ещё ряд стран ЕС, перестала выдавать россиянам туристические визы, а с 19 сентября перестала пропускать через границу (за рядом исключений) граждан России с шенгенскими визами.