Латвия передаст Украине машины, конфискованные у пьяных водителей

Сейм Латвии 16 февраля в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность безвозмездной передачи Украине транспортных средств, принадлежащих государству. Как отмечает Delfi, согласно этому закону, Украине в том числе могут быть переданы автомобили, конфискованные ранее властями Латвии у пьяных водителей.

В ноябре прошлого года в Латвии вступил в силу закон, позволяющий в некоторых случаях изымать автомобили у тех, кто был за рулём в нетрезвом виде. Это происходит в том случае, если у водителя при проверке были обнаружены больше 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков в крови, а также если он отказался от проверки на наличие в организме таких веществ. В конце декабря латвийские СМИ сообщали о первых случаях конфискации.

Конфискованные машины хранятся на стоянках Государственного агентства снабжения по всей Латвии, затем они выставляются на аукцион Службы государственных доходов, - отмечает "Настоящее Время". Как заявил глава парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, сейчас государство может реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти. Поправки к закону вводят ещё одну возможность использования таких автомобилей. "В нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", — сказал Бергманис.

Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила от Киева конкретные запросы, говорится в аннотации к закону.