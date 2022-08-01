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Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощённом пересечении границы

Правительство Латвии приняло решение приостановить с 1 августа соглашение с Россией об упрощённом пересечении границы гражданами РФ, живущими в приграничных районах. Власти объяснили это тем, что Россия закрыла консульство Латвии в Пскове - оно было единственным диппредставительством, которое выдавало россиянам разрешения на пересечение границы. Соглашение действовало с 2010 года.

Ранее Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ и объявила об отзыве из России своего посла. Это стало ответом на российское вооружённое вторжение в Украину.

В воскресенье Служба государственной безопасности Латвии заявила, что видит риски в массовом переезде в страну российских журналистов. По данным службы, с конца февраля границу пересели более 200 работников СМИ из РФ. Уточняется, что они "традиционно входят в сферу интересов спецслужб". При этом в Риге работает редакция возобновившего вещание телеканала "Дождь".

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