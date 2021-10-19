Латвия вводит локдаун и комендантский час из-за COVID-19

Латвия вводит жесткий локдаун, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции нового типа.

С 21 октября по 15 ноября прекратят работу парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания. Открытыми останутся только магазины, торгующие товарами первой необходимости Спортивные, развлекательные и культурные мероприятия будут отменены. С 20:00 до 5:00 будет действовать комендантский час. Школы после каникул переведут на дистанционное обучение, с 1 ноября в школах продолжат учиться ученики начальных классов.

При этом ограничений на въезд в страну не вводится. Сейчас жители Латвии более опасны для иностранцев, чем граждане других стран для латышей, пояснили в правительстве Латвии.

Латвия занимает первое место в мире по заболеваемости COVID-19 на душу населения. За последнюю неделю число новых случаев заражения выросло на 49 процентов. Число заболевших СOVID-19 настолько велико, что одной из крупнейших больниц Риги пришлось прямо в холле расставлять походные кровати, сообщает Русская служба Би-би-си.

О решении ввести локдаун в понедельник вечером объявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. "Наше здравоохранение в опасности, - сказал он на специально созванной пресс-конференции, - и единственным выходом из этого кризиса является вакцинация. Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным с коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - сказал латвийский премьер.

На данный момент в Латвии вакцинирована только половина взрослого населения, при том, что средний показатель по ЕС составляет 74 процента.