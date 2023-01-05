Служба государственной безопасности Латвии задержала шеф-редактора литовской службы российского государственного агентства Sputnik Марата Касема. Он подозревается в нарушении санкционного режима. Его арестовал суд Риги.
О задержании гражданина Латвии, работающего на "Россию сегодня" сообщает издание Delfi со ссылкой на СГБ. Как сообщили редакции, журналист был задержан ещё в 3 января. У него есть латвийское гражданство, он прибыл в страну в конце декабря. Имя задержанного издание не называет.
Редакция "Спутника" уточняет, что Касем прибыл в Латвию по семейным обстоятельствам. Он был арестован 5 января и переведён в Центральную тюрьму Риги. Как сообщает агентство, их сотруднику, кроме обвинения в нарушении санкций, могло быть предъявлено обвинение в шпионаже. Другие источники эту информацию не подтверждают.
- Евросоюз запретил работу на территории стран ЕС агентства Sputnik и канала RT в марте, после начала войны в Украине. Запрет введён до прекращения войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ "не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС".
- Ещё до введения запрета на уровне ЕС Латвия запретила работу изданий холдинга "Россия сегодня", куда входит Sputnik, на своей территории. Там объяснили это персональными санкциями ЕС против гендиректора холдинга Дмитрия Киселёва.
- Россия называет действия ЕС и Риги атакой на свободу слова. После вторжения в Украину Москва запретила работу на своей территории десяткам западных и российских СМИ, обвиняя их в распространении дезинформации, и приняла закон о внесудебном закрытии редакций.
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