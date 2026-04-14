Латвийский политик Алексей Росликов, в отношении которого на родине завели дело о разжигании национальной вражды и ненависти после выступления "Русский язык – наш язык!" в парламенте, уехал в Беларусь и может не вернуться в Латвию. Суд в Латвии после отъезда политика принял решение о его аресте.

Несколько дней назад депутат Рижской думы, экс-депутат парламента Алексей Росликов опубликовал в соцсетях видео и сообщил, что находится в Минске. По его словам, он приехал в Беларусь, "чтобы белорусы увидели, что в Латвии есть адекватные политики, которые хотят дружить". Уже находясь в Минске, Росликов провел пресс-конференцию: раскритиковал нынешнюю политику Латвии и хвалил экономическую ситуацию в Беларуси. В пресс-конференции приняли участие и другие латвийские блогеры, которые ранее перебрались в Беларусь и активно критикуют в соцсетях политику Латвии.

Поскольку в Латвии на Росликова ранее было заведено уголовное дело, суд, реагируя на отъезд политика в Беларусь, вынес решение о его аресте и объявил его в розыск.

После решения суда об аресте депутат заявил Настоящему Времени, что пока останется в Беларуси:

"Вы хотите, чтоб я вернулся, и прямо на границе на меня надели наручники? — заметил он. — Сегодня против меня направлена огромная политическая машина, и, соответственно, я такого удовольствия им не доставлю! Пока я буду находиться здесь (в Беларуси), работать отсюда, продолжать транслировать свою позицию. Ну дальше как бог даст, увидим".

Латвия считает Беларусь страной-агрессором, не просто союзником Кремля, а соучастником полномасштабного вторжения в Украину: белорусские власти оказывают российским военным логистическую помощь и предоставляют им военные объекты для ударов по Украине. Также Беларусь помогает России обходить санкции и поставляет ее военным заводам необходимую для войны продукцию. Кроме того, по мнению латвийского правительства, белорусские власти с 2021 года проводят против Латвии гибридную операцию, искусственно создавая на границе двух стран миграционный кризис.

Отъезд латвийского политика в такую страну – почти гарантированный крах его политической карьеры на родине, считает политолог Юрис Розенвалдс:

"Росликов хорошо выступает, он харизматичный для определенной части аудитории, он не мог не понимать, что он делает. И поэтому я думаю, что карьера господина Росликова в Латвии закончилась", – замечает политолог.

Карьера Росликова началась в партии "Согласие", которую возглавлял бывший мэр Риги, ныне депутат Европарламента Нил Ушаков. В 2019 году Росликова исключили из "Согласия" – за нарушение партийной дисциплины. После этого он н основал собственную партию "Стабильности!" и был от нее избран в латвийский парламент, где представлял оппозицию.



В 2025 году, накануне муниципальных выборов в Латвии, право-консервативная партия "Национальное объединение" вынесла на рассмотрение парламента декларацию "Об осуществленной советским оккупационным режимом преступной русификации в Латвии и о предотвращении ее лингвистических последствий". Этот документ, по задумке авторов, должен был стать основой для сокращения роли русского языка в публичном пространстве Латвии.

Инициатива консерваторов спровоцировала жаркую дискуссию в парламенте. Росликов, среди избирателей которого преимущественно были русскоязычные жители Латвии, критиковал декларацию, в том числе представляя ее в соцсетях как "проявление неонацизма" в Латвии. Во время дебатов в парламенте, выступая с трибуны, он перешел на русский язык и продемонстрировал коллегам неприличный жест:

По следам этого выступления латвийские спецслужбы возбудили против Росликова уголовное дело о разжигании национальной и этнической ненависти. По версии прокуратуры, депутат "сознательно тенденциозно и недостоверно информировал на русском языке о поданном депутатами проекте решения, интерпретируя его как проявление неонацизма", а также "сознательно включал традиционно используемые в российских пропагандистских СМИ ложные и провоцирующие вражду утверждения о неонацизме в Латвии, враждебно настроенные заявления о преследовании и притеснении русскоязычных жителей в Латвии".

Еще одно обвинение, об оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, впоследствии с депутата в итоге было снято.



На муниципальных выборах вскоре после этой речи Росликов был выбран депутатом Рижской городской думы, кем он технически является до сих пор. При этом после отъезда в Беларусь Росликов покинул сначала пост председателя партии "Стабильности!", а затем и партию в целом. Его соратники заявили, что работу в Рижской гордуме он продолжит как независимый депутат.

Осенью 2026 года в Латвии назначены парламентские выборы. Будет ли в них участвовать Росликов и его бывшая партия "Стабильности!", пока не известно. Согласно свежим рейтингам, опубликованным социологическим центром SKDS, в марте "Стабильности!" поддержали лишь неполные 3% избирателей. Для прохождения в парламент на выборах партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

****

Росликов — не первый пророссийский политик или активист из стран Балтии, который уехал в Беларусь или в Россию. Ранее это сделал Андрей Мамыкин: он много лет работал журналистом в Латвии и вел популярную авторскую программу "Без цензуры", а в 2014 году ушел из журналистики в политику и был избран депутатом Европарламента от Латвии. В 2024 году он уехал в Россию, где принимает активное участие в пропагандистских телешоу.

Еще один беглец в Россию — фигурант дела "Антифашистов Прибалтики" Станислав Букайн: он бежал из Латвии на сапе с дочерью. В Латвии ему грозило от 10 лет тюрьмы. В 2024 году из Латвии в Беларусь также сбежал Юрий Алексеев – латвийский журналист, который в начале 2000-х был главным редактором журнала "Коммерсант Baltic", а затем возглавлял газету "Бизнес Балтия": латвийские спецслужбы называют прокремлевским активистом. В Латвии его также собирались судить по делу о разжигании ненависти.