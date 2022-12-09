Лауреатами Веймарской премии стали правозащитницы из РФ и Беларуси

Лауреатами премии за защиту прав человека, учреждённой властями германского города Веймара, в этом году стали правозащитницы из России и Беларуси - Ирина Щербакова и Ольга Карач. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Премия будет вручена по случаю отмечаемого 10 декабря Дня прав человека. Её денежный размер составляет 500 евро.

73-летняя историк и германист Ирина Щербакова является соосновательницей российской правозащитной организации "Мемориал", удостоенной в этом году Нобелевской премии мира (вместе с правозащитниками из Украины и Беларуси), руководила молодежными и образовательными программами "Мемориала". 10 декабря она будет находиться в Осло на церемонии вручения премии. Щербакова покинула Россию после российского вторжения в Украину. "Мемориал" как юридическое лицо ранее был ликвидирован российскими властями.

43-летняя Ольга Карач - правозащитница из Беларуси, подвергалась преследованиям в своей стране. Сейчас она живёт в Литве. Веймарскую премию она, как ожидается, получит лично.