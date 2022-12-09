Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Лауреатами Веймарской премии стали правозащитницы из РФ и Беларуси

Ирина Щербакова

Лауреатами премии за защиту прав человека, учреждённой властями германского города Веймара, в этом году стали правозащитницы из России и Беларуси - Ирина Щербакова и Ольга Карач. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Премия будет вручена по случаю отмечаемого 10 декабря Дня прав человека. Её денежный размер составляет 500 евро.

73-летняя историк и германист Ирина Щербакова является соосновательницей российской правозащитной организации "Мемориал", удостоенной в этом году Нобелевской премии мира (вместе с правозащитниками из Украины и Беларуси), руководила молодежными и образовательными программами "Мемориала". 10 декабря она будет находиться в Осло на церемонии вручения премии. Щербакова покинула Россию после российского вторжения в Украину. "Мемориал" как юридическое лицо ранее был ликвидирован российскими властями.

43-летняя Ольга Карач - правозащитница из Беларуси, подвергалась преследованиям в своей стране. Сейчас она живёт в Литве. Веймарскую премию она, как ожидается, получит лично.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG