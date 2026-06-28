Лавров и Собянин возглавили список "Единой России" на выборах в Думу

Министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин возглавили федеральный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Их имена на предвыборном съезде в Москве объявил председатель партии Дмитрий Медведев. Сам он, вопреки ожиданиям, в список не вошёл.

На съезде также представили новый агитационный плакат с изображением президента Владимира Путина и слоганом: "Быть Za Путина — базовый минимум". Над ним размещена надпись "Единая Россия — партия президента". Как отмечает "Медуза", это первый с 2007 года случай, когда партия официально позиционирует себя как "партия президента". При этом самого Путина, как ожидается, в федеральном списке не будет.

Путин в своей короткой речи на съезде заявил, что Украина "отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешла к террористическим действиям", а Россия испытывает "беспрецедентное давление" со стороны Запада.

Президент также назвал участников войны против Украины "подлинной элитой", заявил, что "Единая Россия" заслужила статус партии-лидера, а выборы в Госдуму пройдут "в установленные сроки и в строгом соответствии с законом", будут "открытыми и честными". Кроме того, Путин заверил, что "все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены".

По данным фонда "Общественное мнение", рейтинг "Единой России" в середине июня составлял 38%. На этом фоне, как писали "Ведомости", власти снизили целевые показатели по явке и результату партии на предстоящих выборах. Они пройдут с 18 по 20 сентября.

В отношении Марии Львовой-Беловой, как и в отношении Владимира Путина, действует ордер Международного уголовного суда. Детского омбудсмена и российского президента подозревают в незаконном вывозе украинских детей на неподконтольные Киеву территории. Это считается военным преступлением.