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Лавров и Собянин возглавили список "Единой России" на выборах в Думу

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Владимир Путин выступает на съезде "Единой России", Москва, 28 июня 2026 года
Владимир Путин выступает на съезде "Единой России", Москва, 28 июня 2026 года

Министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин возглавили федеральный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Их имена на предвыборном съезде в Москве объявил председатель партии Дмитрий Медведев. Сам он, вопреки ожиданиям, в список не вошёл.

На съезде также представили новый агитационный плакат с изображением президента Владимира Путина и слоганом: "Быть Za Путина — базовый минимум". Над ним размещена надпись "Единая Россия — партия президента". Как отмечает "Медуза", это первый с 2007 года случай, когда партия официально позиционирует себя как "партия президента". При этом самого Путина, как ожидается, в федеральном списке не будет.

Путин в своей короткой речи на съезде заявил, что Украина "отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешла к террористическим действиям", а Россия испытывает "беспрецедентное давление" со стороны Запада.

Президент также назвал участников войны против Украины "подлинной элитой", заявил, что "Единая Россия" заслужила статус партии-лидера, а выборы в Госдуму пройдут "в установленные сроки и в строгом соответствии с законом", будут "открытыми и честными". Кроме того, Путин заверил, что "все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены".

По данным фонда "Общественное мнение", рейтинг "Единой России" в середине июня составлял 38%. На этом фоне, как писали "Ведомости", власти снизили целевые показатели по явке и результату партии на предстоящих выборах. Они пройдут с 18 по 20 сентября.

В отношении Марии Львовой-Беловой, как и в отношении Владимира Путина, действует ордер Международного уголовного суда. Детского омбудсмена и российского президента подозревают в незаконном вывозе украинских детей на неподконтольные Киеву территории. Это считается военным преступлением.

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