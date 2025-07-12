Лавров: решение послать солдат КНДР в Курскую область принимал Пхеньян

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива об участии северокорейских военных в боях в Курской области исходила от Пхеньяна. Москва, по его словам, приняла это предложение как "искреннее проявление солидарности", а отношения с Северной Кореей министр назвал "непобедимым братством".

"У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых реализует наш договор о стратегическом партнерстве", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи.

Глава МИД добавил, что президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте и регулярно обмениваются посланиями.

Северокорейский министр в ответ заверила, что Пхеньян безоговорочно поддерживает действия России. "Мы готовы приверженно исполнять все положения межгосударственного договора", — сказала она.

Военные из КНДР участвовали в боях в Курской области, которая с августа 2024 года частично находилась под контролем ВСУ. Первые сообщения об участии северокорейских солдат появились ещё в октябре 2024-го, но Россия официально признала их присутствие только в конце апреля 2025 года.

По оценке украинских официальных лиц, осенью прошлого года КНДР отправила в Россию около 11 тысяч военнослужащих. По оценке южнокорейской разведки, на стороне России могли погибнуть около 600 северокорейских солдат, но их личности установить пока не удалось.

Разведки Украины и Южной Кореи ожидают, что в ближайшие месяцы Северная Корея может направить ещё от 25 до 30 тысяч солдат. По данным CNN, они, вероятно, будут задействованы в боях на занятых Россией территориях Украины — в том числе в рамках масштабных наступательных операций.

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