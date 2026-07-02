Le Figaro: по делу о взрыве в Монако разыскивают жительницу ФРГ

Главной подозреваемой по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, стала жительница Германии в возрасте около 30 лет. По версии правоохранительных органов, именно она оставила взрывное устройство перед домом Ермолаева, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что неизвестный человек оставил на месте происшествия рюкзак, который сдетонировал после того, как к нему подошли люди.

Взрыв произошёл вечером 29 июня на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако. По данным газеты Nice-Matin, подозреваемый почти час поджидал Ермолаева. Когда автомобиль бизнесмена въехал на парковку площади Мулен, взрывное устройство было приведено в действие. После этого злоумышленник скрылся в направлении французской коммуны Босолей. Он, как отмечает Le Figaro, мог затем уехать в Италию.

В результате взрыва Ермолаев получил тяжёлые ожоги. По данным Nice-Matin, сначала его доставили в больницу в Ницце, затем перевели в госпиталь в Тулоне, а позднее – в Марсель.

По данным Nice-Matin, а также британских газет Daily Star и Metro, при взрыве также тяжело пострадала Анна Насобина – дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области и одна из основательниц светского клуба Club Éclectique. Ей ампутировали обе ноги.

1 июля Monaco Info со ссылкой на прокуратуру сообщило о задержании первого подозреваемого по делу. Им оказался иностранный гражданин.