Le Figaro: во Франции найден мертвым российский журналист

Утром 6 января во французской коммуне Медон был найден мертвым российский журналист, бежавший во Францию, пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже. В его квартире полицейские обнаружили стул, поставленный у окна, а также лекарства в мусорном ведре. По данным газеты, журналисту было 38 лет, другие детали неизвестны.

Рассматривается версия самоубийства. Полицейские начали расследование для установления "обстоятельств смерти и личности умершего". По информации Le Figaro, журналист, предположительно, подвергался угрозам со стороны России.

Газета пишет, что в квартире находился сосед погибшего, который был в состоянии шока и разговаривал только по-русски, поэтому пока не известно, был ли он свидетелем произошедшего. Его доставили в больницу под конвоем полиции.

