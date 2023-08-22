Легализация диктатуры? Рунет о предвыборной стратегии Навального

Несмотря на войну в России осенью всё равно проходят выборы и несмотря на войну как минимум часть оппозиции пытается сформулировать своё к ним отношение.

Разумеется, свою позицию высказал из тюрьмы Алексей Навальный.

Так можно ли чего-то добиться на выборах-2023? Я считаю, что можно. Просто наши цели возвращаются к самым базовым:

1. Мы, оппозиционные избиратели, должны сохранить привычку и правило ходить на выборы. Рано или поздно в России они пройдут относительно свободно. Мы должны на них победить. Этого не получится, если мы убедим себя, что выборы не имеют смысла и значения, и привыкнем на них не ходить.

2. Надо поддерживать желание людей баллотироваться. Немало хороших кандидатов в регионах. Есть прямо отличные. Просто лично я нахожусь в ситуации, когда мне лучше их фамилии не называть. Но в любом случае им нужны наши голоса и поддержка. И точно не нужно нытьё о том, что всё бесполезно.

3. Крайне важно сохранить остатки инфраструктуры наблюдения. Как я сказал, рано или поздно в России пройдут относительно свободные выборы, но и на этих выборах у нас вновь попытаются украсть голоса. Нам нужны будут опытные наблюдатели.

Наконец-то перехожу к тому, что делать.

Я считаю, что в нынешней ситуации нам надо сделать шаг назад и вернуться к стратегии голосования «за любого кандидата против „Единой России“». Идите на выборы с целью нанести максимально возможный урон партии власти и её кандидатам.

Дмитрий Колезев:

Навальный предлагает на ближайших выборах голосовать за любого кандидата кроме "Единой России". При этом "Умное голосование" работать в обычном режиме не будет (фактически оно оказывается бессильным в нынешней ситуации), а некоторые выборы, например выбора мэра Москвы, Навальный вообще считает бессмысленными. Но предлагает подходить к кампаниям в разных регионах дифференцированно.

Вскоре после публикации в социальных сетях (в первую очередь Твиттере) полыхнул скандал. Навального и его команду обвинили в том, что среди упомянутых 40 регионов есть оккупированные территории Украины.

На самом деле, это не так.

Ульяна Яппарова:

Оккупированные территории в списке видите? — Вот и я не вижу

Потому что их там нет

Все, кто разгоняют вбросы про призывы команды Навального голосовать на оккупированных территориях — лжецы (возможно, им за это платят)

Те самые 40 субъектов:

1. Адыгея (гордума)

2. Башкортостан (закс)

3. Бурятия (закс)

4. Ингушетия (гордума)

5. Калмыкия (закс)

6. Якутия (глава, закс, гордума)

7. Хакасия (глава, закс, гордума)

8. Алтайский край (глава)

9. Забайкальский край (закс)

10. Красноярский край (глава, гордума)

11. Приморский край (глава)

12. Хабаровский край (мэр)

13. Амурская область (глава)

14. Архангельская область (закс, гордума)

15. Белгородская область (гордума)

16. Владимирская область (закс)

17. Волгоградская область (гордума)

18. Воронежская область (глава)

19. Ивановская область (глава, закс)

20. Иркутская область (закс)

21. Кемеровская область (глава, закс)

22. Магаданская область (глава)

23. Московская область (глава)

24. Нижегородская область (глава)

25. Новгородская область (гордума)

26. Новосибирская область (глава)

27. Омская область (глава)

28. Орловская область (глава)

29. Псковская область (глава)

30. Ростовская область (закс)

31. Рязанская область (гордума)

32. Самарская область (глава)

33. Свердловская область (гордума)

34. Смоленская область (глава, закс)

35. Тюменская область (глава, гордума)

36. Ульяновская область (закс)

37. Ярославская область (закс)

38. Москва (мэр)

39. НАО (закс)

40. Чукотка (глава)

Леонид Волков:

Но те, кто буквально придумал и разогнал фейковую тему про «выборы на оккупированных территориях», предпочтут не заметить, и извиняться не будут.

Просмотры свои они собрали.

Даниил Чебыкин:

За Навального пишет посты Албуров, Певчих, Волков, кроме самого последнего поста про выборы.

Последний с перечислением регионов он писал точно сам.

Навальный призывает голосовать на оккупированных территориях, но в списке на сайте их нет, а ФБК публикует 40 регионов без окупированных.

На выборы приходить нет смысла, потому что Путин всё равно их украдёт и нарисует нужный результат, даже если все проголосуют против.

Но против никто не голосует, так как 86% населения поддерживает Путина и войну.

Все россияне неисправимые имперцы , были ими с рождения и ничто не может вытравить у них имперскость, это клеймо на всю жизннь

Именно поэтому оппозиция плохая, потому что не смогла переубедить россиян, что война это плохо.

Ничего не забыл?

Впрочем, и за рамками этой ситуации к стратегии очень много нареканий.

Николай Травкин:

Ну, наконец то… А то люди демократической убеждённости совсем затосковали. До выборов 20 дней, желание проявить демократическую активность присутствует, а как голосовать ни рекомендаций, ни указаний до сих пор сверху не поступало. И, вот, сегодня камень с души свалился — пришло разъяснение. Голосовать за кого хошь, только не за выдвиженца от ЕР. Не "Умное голосование" канешна, но тоже умнО. Ведь кандидаты от остальных думских партий зарекомендовали себя отчаянными противниками Кремля. А голосовали всегда как ЕР, так это от хитрости…

И, поговаривают, тем которые супротив рекомендаций сделают, запретят есть блины не токмо на Пасху, а и ваще!

Борис Вишневский:

Хорошо забытое старое: Навальный (или те, кто пишут от его имени) призвал на выборах в сентябре 2023 года... голосовать "за любого кандидата и любую партию против "Единой России". Мол, надо сделать "шаг назад", и снова поступить как в 2011 году.

Напомню, что в 2011 году эта стратегия уже привела в Госдуму множество коммунистов и "эсеров", которые потом стали голосовать за "закон подлецов", законы об "иностранных агентах", и другие аналогичные инициативы. А часто - и вносить их, наряду с единороссами.

Ну, а сегодня, когда КПРФ, "эсеры", ЛДПР и "новые люди" слились в полном единстве, поддерживая Путина и СВО, голосуют "за" и сами вносят чудовищные репрессивные и запретительные законы, предлагать их поддерживать - значит, все забыть, ничему не научиться, наступить на те же грабли, и поддержать "Единую Россию" и Путина.

Потому что перечисленные партии (и вообще все, кроме "Яблока", которое идет на выборы с лозунгом "За мир и свободу", представляя альтернативу политике власти) - это лишь разные "отряды Путина". Отличающиеся только цветом знамен.

Если Навальный (которому мы желаем свободы) действительно пишет это из колонии - печально. Но можно хотя бы сделать поправку на его тяжелое положение.

А если от его имени пишут его эмигрировавшие "соратники" - это отвратительно.

Кремль стоя аплодирует такой "стратегии".

Остап Кармоди:

Больше всего в статье [коллективного] Навального меня порадовал пассаж о том, что поскольку "умное голосование" уже невозможно, нужно просто прийти на выборы и проголосовать не за ЕдРо.

Я не вижу никакой разницы между этой [ерундой] и "умным голосованием" (сейчас в комменты придут 20 навальнистов и всё мне "объяснят"), но я совершенно согласен со сменой названия. Называть это словом "умное" язык уже не поворачивается.

Алина Витухновская:

Выборы в диктатуру не имеют никакого смысла. Но если на них идут периферийные мундепы, в сущности, это ничего не значит. Кроме, собственно, того, что люди совершенно напрасно рискуют жизнью и свободой. Легализовать диктатуру через участие в выборах на таком уровне невозможно. Да она и так априори нелегальна и нелегитимна. А вот то, что предложил сегодня Алексей Навальный — является именно легализацией диктатуры и легитимацией преступников заодно. Почему? Да потому, что в отличие от мундепов, Навальный имеет определенный политический вес, усиленный статусом политзаключенного.



Поскольку это не первое высказывание Навального, которое никак не дезавуируется его командой и, напротив, берется в основу их политической программы, мы понимаем это единственным образом — вся команда лешевиков работает на кремль. И подставляя под расправы наивных активистов, и участвуя в "Спецоперации выборы 2023".

Николай Кавказский:

Из, на первый взгляд положительного, Навальный и его команда готовы поддерживать оппозиционных кандидатов. Хотя раньше по «Умному голосованию» они поддерживали не оппозицию на выборах, а второго самого сильного. Хотя опять непонятны критерии оппозиционности и кто будет решать оппозиционный кандидат или нет. Может назначат оппозиционным кандидатом выдвиженца «Новых людей».

При этом Навальный считает правильными прошлые стратегии «Умного голосования» по поддержке людоедов, гомофобов и фашистов против кандидатов от Едра, но при этом через предложение фактически предлагает тоже самое, противореча сам себе. И формально отказывается от прошлой стратегии из-за того, что «твёрдые собянинцы» зашеймят такую стратегию в твиттере. То есть, если вы не хотите поддерживать на выборах ветеранов спецоперации от «Справедливой России» и трансфобов из КПРФ, всё, поздравляем, вы «твёрдый собянинец».

На мой взгляд, особенно после 24 февраля, нельзя давать ни одного голоса провоенным кандидатам. Надо максимально сосредоточится на поддержке антивоенных, оппозиционных кандидатов и кандидаток!! Если таких кандидатов и кандидаток в вашем округе нет - все равно помогайте удалённо сотням антивоенных и оппозиционных кандидатов и кандидаток из других районов и городов. А при голосовании, решайте уже сами: можно, например, сделать бюллетень недействительным, поставив галочки за всех кандидатов и вписать в бюллетень своего антивоенного кандидата, если его не допустили до «выборов». Таким образом вы проголосуете против всех. В позднем Советском Союзе при единственном кандидате в бюллетене были случаи, когда таких кандидатов опрокидывали, голосуя против них.

Илья Симановский:

В линии ФБK и Алексей Анатолича смущает фундаментальное противоречие. Либо вы ригористы и сурово отворачиваетесь от недостаточно белоснежных. Либо вы прагматичные политики и готовы поддержать лысого черта, чтобы ослабить власть. То есть, либо "с Венедиктовым в одном поле не сядем", либо "умное голосование" и "за любого кандидата против ЕдРa". Убедительно сочетать это не получается и не получится

Иван Преображенский:

Стратегия команды Навального на ближайший электоральный цикл в России нормальная. Они все нормальные, не надо ругаться. Никаких выборов все равно там нет, делайте что хотите, кому как больше нравится.

Главное не делайте вопрос выборов конфликтным, как поступила команда Навального.