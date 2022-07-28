"Ленфильм" не смог перейти на отечественное оборудование

"Ленфильм" не смог выполнить поручение властей и перейти на отечественное оборудование для кинопроизводства — оно попросту отсутствует. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчёт киностудии.

В документе указано, что президент и правительство ранее дали указание о поэтапном переходе на российское оборудование. Студия не смогла выполнить поручение так как необходимая техника в России не производится. При этом на "Ленфильме" говорят, что пока имеющейся импортной техники пока хватает для кинопроизводства.

Собеседники РБК на рынке кинопроизводства отметили, что съёмки основаны исключительно на импортных материалах. Создание российских аналогов потребует много лет и огромных инвестиций.

Российскую киноиндустрию уже затронули западные ограничения из-за ситуации вокруг Украины. В частности, западные студии отказались предоставлять российским кинотеатрам прокатные разрешения для показа фильмов.