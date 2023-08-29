"Ленком" ответил на отмену гастролей, назвав израильтян "клоунами"

Театр "Ленком" выступил с официальным заявлением, в котором прокомментировал отмену гастролей в Израиле.

В открытом письме, которое опубликовано в "Российской газете", труппа театра обвиняет в произошедшем русскоязычных израильтян, называя их "распоясавшейся шпаной", "клоунами", "корчащимися в бессильной злобе израильскими Иванами, не помнящими родства", "защитниками Украины, сыто сидящими на государственных шеях различных стран" и "шариковыми, громко тявкающими и оскорбляющими простых соотечественников".

В тексте также упоминаются израильские власти. "К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, мы не получили", - говорится в письме, которое подписано "коллективом Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", без указания конкретных фамилий.

Ранее израильский продюсер Гади Орон, организатор гастролей театра "Ленком" в тель-авивском театре "Габима", сообщил, что из-за протестов русскоязычных израильтян приезд труппы переносится на неопределенный срок. В заявлении Орона говорится, что ни он сам, ни руководство "Габимы" не ожидало такого негодования, и что он не хочет "подливать масла в огонь".

"Ленком" вёз в Израиль спектакль "Поминальная молитва" по мотивам произведения "Тевье-молочник" писателя Шолом-Алейхема. В интернете был объявлен сбор подписей под призывом отменить гастроли из-за того, что ведущие артисты театра поддерживают агрессию России. Например, актёр Андрей Леонов пожертвовал свою машину российским войскам, а Виктор Раков и Олеся Железняк напрямую высказывались в поддержку войны против Украины.