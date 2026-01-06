Леонида Волкова могут лишить ВНЖ Литвы за высказывания о главе РДК

Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности за дополнительной консультацией по поводу "возможной угрозы национальной безопасности" в связи со словами российского оппозиционера Леонида Волкова. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главного советника Департамента миграции Рокаса Пукинскаса.

Ведомство попросило оценить высказывания политика о главе "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денисе Капустине и украинских чиновниках. Как отмечает Delfi, после получения ответа Департамента госбезопасности может быть принято решение об аннулировании вида на жительство Волкова в Литве.

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас работает в РДК, опубликовала скриншот сообщения, полученного от Леонида Волкова. Оно было отправлено после появления в СМИ информации о гибели главы РДК Дениса Капустина – позднее стало известно, что это была инсценировка с целью предотвратить покушение.

"В кои-то веки действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова. Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье. И тогда у Украины появятся шансы победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит", – говорилось в тексте.

Впоследствии Леонид Волков заявил, что это сообщение было "эмоциональное и резкое, как это, увы, нередко бывает с личными сообщениями".

"Мне не следовало писать это сообщение, и, конечно, надо было лучше контролировать свои эмоции", – написал Волков, добавив, что он плохо относится к неонацистам.