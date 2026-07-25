Лесные пожары во Франции и Испании: эвакуированы более 250 тысяч человек

Крупные лесные пожары охватили юго-запад Франции и центр Испании – по последним данным, в обеих странах уже около 267 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. Об этом пишет The Guardian.

Во Франции свои дома покинули 197 тысяч человек – по словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, это, "вероятно", является самой масштабной эвакуацией в мирное время за всю историю страны. В Испании были эвакуированы около 70 тысяч человек.

Испания впервые в истории страны объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Как пишет Reuters, сильный ветер осложнил борьбу с масштабным пожаром недалеко от Мадрида. Министр здравоохранения Моника Гарсиа призвала жителей города не выходить на улицу из-за опасений по поводу плохого качества воздуха.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в этом году пожары уже уничтожили 130 тысяч гектаров леса – это примерно на треть больше, чем в среднем по стране за год.

Во Франции пожары уничтожили более 98 тысяч гектаров – по словам министра внутренних дел страны, это является "историческим рекордом". Из-за пожаров была сокращена длина заключительного этапа велогонки "Тур де Франс" – со 133 до 89 километров.

"Министерство внутренних дел приняло решение перевести часть сил, изначально выделенных для обеспечения безопасности последнего этапа "Тур де Франс", на усиление подразделений, задействованных на территориях, пострадавших от пожара", – сообщила префектура полиции Парижа.

По последним данным, пострадали десятки французских пожарных.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что в ближайшее время странам будет оказана дополнительная помощь. Ряд стран ЕС также направили во Францию и Испанию гуманитарную помощь и пожарные самолеты.