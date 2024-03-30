80 лет исполнилось Владимиру Тольцу - ветерану Радио Свобода

30 марта исполнилось 80 лет историку и журналисту Владимиру Тольцу, ветерану Радио Свобода.

Владимир Соломонович родился в Уфе в 1944 году, закончил истфак Башкирского университета, после аспирантуры в Институте истории СССР работал в Центральном государственном архиве древних актов и других исследовательских учреждениях. Участвовал в сборе материалов для самиздатской "Хроники текущих событий". Вместе с Иваном Ковалёвым и Алексеем Смирновым выпускал в Москве правозащитный информационный "Бюллетень "В".

В 1982 году был обвинён в распространении антисоветских материалов и депортирован из СССР. На Радио Свобода Владимир Тольц с 1983 года. Как редактор он стоял у истоков программы "Русская идея", которую вели сперва Андрей Синявский, затем Борис Парамонов. Позднее - ведущий программ "Россия вчера, сегодня, завтра", циклов "Майскими короткими ночами" - к 50-летию окончания войны, "Три дневника. По маршруту Стейнбека полвека спустя", "Розенберги и другие: Интерьер с бомбой", "Норильское восстание 1953 года", "Родина слышит", "Пятёрка" и "пятёрышники" - 5-е Управление КГБ" и многих других.

С конца 90-х Владимир Тольц вёл многолетнюю авторскую программу "Разница во времени: Разговор о незавершившейся истории". Он автор мультимедийного информационно-образовательного проекта "ХХ съезд".

Радио Свобода поздравляет своего коллегу Владимира Соломоновича Тольца со славным юбилеем.