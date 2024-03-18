10 лет назад Путин объявил об аннексии Крыма

Сегодня десятая годовщина аннексии Крыма. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин в Кремле объявил о том, что Крым и Севастополь будут включены в состав Российской Федерации. Он сослался на результаты проведённого в Крыму референдума. Голосование проводилось после того, как полуостров взяли под контроль российские военные, и вопреки законодательству Украины. Аннексию Крыма не признало подавляющее большинство стран мира.

За прошедшие десять лет значительной части жителей Крыма были выданы российские паспорта. На полуостров переселились, по оценкам, сотни тысяч граждан России. Был построен Крымский (Керченский) мост, связавший полуостров с российским Краснодарским краем.

Украина в 2014 году, резко осудив действия России и не признав так называемый референдум, не оказывала военного сопротивления российской аннексии. Мирные протесты сторонников единства Украины в Крыму назначенные Россией власти или подавляли, или игнорировали. Власти Украины до российского вторжения 2022 года заявляли, что хотят вернуть полуостров мирным путём. С начала российского широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году Крым использовался как база для нанесения ударов по территории Украины, на полуострове размещено большое количество российских военных и техники. Украина наносит удары по военным объектам в Крыму и акватории Чёрного моря, были потоплены несколько кораблей Черноморского флота, поражён его штаб в Севастополе. Также дважды взрывами был повреждён Крымский мост.

Власти Украины заявляют, что не согласятся на мир с Россией без возвращения контроля над территорией Крыма. Страны Запада заявляют о правомерности военных операций Украины на всей её международно признанной территории, включая Крым.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Правозащитная организация Amnesty International в заявлении к десятой годовщине аннексии призвала российские власти немедленно прекратить все нарушения международного гуманитарного права и нарушения в сфере прав человека в Крыму. Правозащитники отмечают, что с начала оккупации Крыма Россия пыталась изменить этнический состав полуострова и подавить украинское и крымскотатарское сообщества. В заявлении отмечены репрессии в отношении крымских татар и других мусульман - по обвинениям в терроризме, которые правозащитники считают необоснованными, на скамье подсудимых оказались более 100 жителей Крыма. В заявлении также говорится о репрессиях в отношении журналистов.

В Москве, по сообщениям, вечером 18 марта должен пройти концерт в честь годовщины так называемого воссоединения Крыма. Ранее на подобных мероприятиях нередко выступал Владимир Путин. Официальные российские СМИ цитируют различные высказывания руководителей государства к годовщине.

"Коммерсантъ" обратил внимание на первое за более чем полтора года публичное выступление бывшего российского прокурора Крыма Натальи Поклонской. Она поздравила жителей Крыма на телеканале "Нара ТВ", запись обращения опубликовала в Telegram-канале. Поклонская вскоре после российского вторжения в Украину 2022 года, по поводу которого она допускала критические замечания, была снята с должности замглавы Россотрудничества, назначена помощником генпрокурора и заявила о том, что не будет вести публичную деятельность.