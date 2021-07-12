15 лет тюрьмы: суд Иордании вынес приговор высокопоставленным лицам

Военный суд в Иордании признал экс-министра финансов и бывшего спецпосланника монарха в Саудовской Аравии виновными в подстрекательстве к мятежу. Бассем Авадаллах и Шариф Хасан бин Заид приговорены к пятнадцати годам лишения свободы. Они свою вину отрицают.

В апреле полиция Иордании задержала восемнадцать человек. Из них перед судом предстали лишь двое. Бассем Авадаллах и Шариф Хасан бин Заид, по версии следствия, были в сговоре с наследным принцем Иордании (младшим братом короля Аблаллы II) Хамзой бен Хусейном, сотрудничали с “иностранными организациями” и планировали свергнуть короля.

Сам принц Хамза судебного разбирательства избежал и публично присягнул на верность монархии. Он записал видеообращение, в котором отрицает попытку государственного переворота, но обвиняет правящую элиту в коррупции и попытках подавить любую критику, в том числе с помощью арестов.

Судебный процесс над экс-министром и спецпосланником был закрытым и прошел за шесть заседаний. Защита просила вызвать свидетелей, но суд отказал. Адвокат Авадаллаха в интервью Associated Press утверждает, что его подзащитного пытали, чтобы добиться признательных показаний.

Вынося приговор, судья заявил, что подсудимые пытались воплотить в жизнь “идеи, враждебные существующей политической системе в королевстве и его величеству королю Абдалле”.

Иордания — дуалистическая монархия. Исключительная власть сосредоточена в руках короля и его совета.

Страна считается одной из наиболее стабильных и спокойных на Ближнем Востоке. Региональные державы, включая Египет и Саудовскую Аравию, выразили поддержку королю Абдалле.

На стороне короля Иордании выступили и США. Вашингтон и Амман объединяют усилия, направленные на противодействие террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России). США называют Иорданию ключевым партнёром.