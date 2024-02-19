18-летнего антивоенного активиста отправили на принудительное лечение

Одинцовский городской суд Московской области отправил на принудительное лечение в психиатрической больнице 18-летнего антивоенного активиста Максима Лыпканя, обвиняемого в распространении фейков о российской армии.

Лыпкань был арестован в феврале прошлого года. Как сообщает "Hовая газета", поводом для возбуждения уголовного дела против него стал анонс протестной акции в годовщину начала полномасштабной войны в Украине, который сделал активист в одной из соцсетей.

Теперь, согласно судебному решению, уголовное дело прекращено "ввиду невменяемости обвиняемого в момент совершения преступления".

"Hовая газета" отмечает, что Максим Лыпкань стал самым молодым обвиняемым по статье о военных фейках.