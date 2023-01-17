Продавца "Магнита" приговорили к 5 годам за желание воевать за Украину

В Брянске суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя Саратовской области 23-летнего Кирилла Белоусова, признав его виновным в "покушении на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России".

По версии следствия, Белоусов, работавший продавцом в магазине "Магнит", якобы решил уехать в Украину для участия в боевых действиях против российской армии в составе подразделения ВСУ, в котором воюют выходцы из России. В судебных материалах сказано, что обвиняемый переписывался по этому поводу со своим знакомым, а позже был задержан на границе с Сумской областью Украины.

Ранее по той же статье Брянский областной суд приговорил местного жителя, 30-летнего Илью Куцева, к семи годам колонии строгого режима. По версии следствия, он также планировал участвовать в боевых действиях в составе легиона "Свобода России". Вину Куцев не признал.

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