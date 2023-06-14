Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Активист Анатолий Березиков умер в спецприемнике Ростова-на-Дону

Журналист на участке для голосования с переломанным плечом. Увечье было нанесено полицейским, который дежурил на участке (архив).

В спецприемнике Ростова-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березиков. Об этом сообщила его адвокат Ирина Гак, она подозревает, что ее подзащитный мог погибнуть в результате пыток. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Гак рассказала, что накануне фиксировала у Березикова следы от электрошокера. Он жаловался на то, что ему угрожали убийством. 14 июня она приехала в спецприемник и увидела медицинскую машину, куда заносили тело Анатолия Березикова.

По словам адвоката, 10 мая у Березикова дома проходил осмотр. Фактически это был обыск, но никакие документы предъявлены не были. В тот день, как рассказал Березиков адвокату, ему сломали ребра.

21 мая Березикову не дали выйти из спецприемника, а снова отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве. Он рассказывал адвокату, что перед судом сотрудники отдела полиции № 4 вывезли его за город, где пытали электрошоком и требовали отказаться от адвоката. 31 мая Березиков был в третий раз помещен в спецприемник — на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Основанием для преследования, предположительно, стало то, что Березиков расклеивал в городе листовки украинского проекта "Хочу жить", принимающего обращения военнослужащих РФ о сдаче в плен.

Гак подчеркнула, что на всех свиданиях ее подзащитный рассказывал о давлении, насилии и угрозах со стороны правоохранителей отправить его на войну.

Все ходатайства адвоката и жалобы Березикова были отклонены федеральной судьей Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Евангелевской (имя не называется - Ред.).

  • В 2022 году Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по количеству дел о пытках в полиции за год. По статье о превышении полномочий с применением насилия в Ростовской области вынесли 10 обвинительных приговоров в 10 делах.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG