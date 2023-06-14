Активист Анатолий Березиков умер в спецприемнике Ростова-на-Дону

В спецприемнике Ростова-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березиков. Об этом сообщила его адвокат Ирина Гак, она подозревает, что ее подзащитный мог погибнуть в результате пыток. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Гак рассказала, что накануне фиксировала у Березикова следы от электрошокера. Он жаловался на то, что ему угрожали убийством. 14 июня она приехала в спецприемник и увидела медицинскую машину, куда заносили тело Анатолия Березикова.

По словам адвоката, 10 мая у Березикова дома проходил осмотр. Фактически это был обыск, но никакие документы предъявлены не были. В тот день, как рассказал Березиков адвокату, ему сломали ребра.

21 мая Березикову не дали выйти из спецприемника, а снова отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве. Он рассказывал адвокату, что перед судом сотрудники отдела полиции № 4 вывезли его за город, где пытали электрошоком и требовали отказаться от адвоката. 31 мая Березиков был в третий раз помещен в спецприемник — на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Основанием для преследования, предположительно, стало то, что Березиков расклеивал в городе листовки украинского проекта "Хочу жить", принимающего обращения военнослужащих РФ о сдаче в плен.

Гак подчеркнула, что на всех свиданиях ее подзащитный рассказывал о давлении, насилии и угрозах со стороны правоохранителей отправить его на войну.

Все ходатайства адвоката и жалобы Березикова были отклонены федеральной судьей Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Евангелевской (имя не называется - Ред.).