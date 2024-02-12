17-летний беженец из Украины погиб в результате ножевой атаки в Германии

В Германии погиб 17-летний беженец из Украины. Как сообщила федерация баскетбола Киева, речь идёт о подававшем надежды спортсмене Владимире Ермакове. В субботу вечером он был убит во время выяснения отношений между двумя группами молодых людей в городе Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Как сообщают местные СМИ на основании источников в управлении полиции и прокуратуре города Эссена, преступление было совершено на площади Вилли Брандта перед центральным вокзалом.

Владимир Ермаков и его товарищ по спортивному клубу ехали от торгового центра CentrO к вокзалу, чтобы затем поездом отправиться по месту жительства в Дюссельдорф. Словесный спор разгорелся еще в автобусе, следовавшем в центр Оберхаузена. Что стало его причиной, не сообщается. По информации из следственных кругов, после того, как молодые люди вышли на остановке, началась потасовка, во время которой один из нападавших применил холодное оружие.

Владимир Ермаков скончался спустя некоторое время от ножевых ранений во время операции. Его товарищ по команде, 18-летний Артем Козаченко, получил опасные для жизни ранения и находится в больнице. Тяжелые ранения получили также двое других подростков: 14-летний сириец и 13-летняя девочка ливанского происхождения с немецким гражданством.

После нападения подозреваемые покинули место происшествия. Комиссия по расследованию убийств полиции Эссена утром в воскресенье сообщила о том, что были установлены и арестованы двое подозреваемых подростков. Речь идёт о 15-летнем гражданине Германии турецкого происхождения из города Гельзенкирхена и 14-летнем гражданине Германии греческого происхождения из города Херне. Идентифицировать подозреваемых удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

По информации следствия, оба были хорошо известны полиции по предыдущим деяниям. Так, 15-летний подозреваемый школьник имел несколько приводов из-за нанесения телесных повреждений и краж. В отношении него суд вынес постановление о содержании под стражей "на основании совершения убийства и опасных телесных повреждений". 14-летний подросток был освобождён и передан родителям, - утверждается, что подозрения против него не подтвердились.

Владимир Ермаков играл за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf. В понедельник клуб сообщил в соцсетях: "Чтобы избежать войны в стране своего рождения, Владимир приехал в июле 2023 года в Дюссельдорф, где он нашел свою новую родину. Владимир снискал уважение тренеров, товарищей по команде и друзей. В памяти останется молодой человек, полный радости жизни, стремящийся к спортивным достижениям". Вся команда провела ночь в больнице, стараясь поддержать своего товарища. Владимир Ермаков играл в команде клуба в рамках баскетбольной бундеслиги юношей до 19 лет и был номинирован в украинскую национальную сборную юношей до 18 лет.