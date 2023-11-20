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23-летний москвич совершил суицид из-за вызова в военкомат

23-летний житель Москвы совершил суицид в стрелковом клубе на Марксисткой улице неподалёку от центра города , сообщают издание "База" и телеканал 360. По данным "Базы", поводом для самоубийства стала повестка в военкомат.

По утверждению издания перед смертью застрелившийся написал своим друзьям о получении повестки и своём нежелании идти в армию. В военкомат он, как утверждается, должен был прибыть с вещами утром 21 ноября.

Канал 360 утверждает, что друзья погибшего предупреждали стрелковый клуб "Выстрел", где произошло самоубийство, что тот планирует покончить с собой. Сотрудники подумали, что их разыгрывают.

  • В России с октября по 31 декабря проходит осенний военный призыв. Армия планирует призвать 130 тысяч человек.
  • С началом мобилизации для войны против Украины российские власти ужесточили ответственность, в частности, за уклонение от службы в армии, неисполнение приказа военнослужащими, оставление части, дезертирство, утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают теперь наказание в виде длительного лишения свободы.

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Вербовка на войну
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Вербовка на войну

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