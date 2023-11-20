23-летний москвич совершил суицид из-за вызова в военкомат

23-летний житель Москвы совершил суицид в стрелковом клубе на Марксисткой улице неподалёку от центра города , сообщают издание "База" и телеканал 360. По данным "Базы", поводом для самоубийства стала повестка в военкомат.

По утверждению издания перед смертью застрелившийся написал своим друзьям о получении повестки и своём нежелании идти в армию. В военкомат он, как утверждается, должен был прибыть с вещами утром 21 ноября.

Канал 360 утверждает, что друзья погибшего предупреждали стрелковый клуб "Выстрел", где произошло самоубийство, что тот планирует покончить с собой. Сотрудники подумали, что их разыгрывают.