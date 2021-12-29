"Левада": Навальный занял второе место в рейтинге "Человек года"

Политик Алексей Навальный занял второе место в рейтинге "Человек года", следует из опроса "Левада-центра" (Минюст внес организацию в реестр иностранных агентов). В прошлом году он занимал пятое место.

На первом месте оказался президент России Владимир Путин – его назвали человеком года 26% респондентов. Второе место разделили Алексей Навальный и министр обороны России Сергей Шойгу – за них проголосовали по 5% опрошенных. По 4% набрали глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

По 2% опрошенных назвали людьми года главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По одному проценту получили рэпер Моргенштерн, актриса Юлия Пересильд, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и член КПРФ Николай Бондаренко.

В пятерку самых важных событий 2021 года вошли пандемия коронавируса и связанные с ней события, авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, стрельба в образовательных учреждениях, пожары в Якутии и выборы в Госдуму России.