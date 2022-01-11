"Левада-центр": половина россиян ждёт экономического ухудшения в стране 

Сорок девять процентов россиян считают, что экономическая ситуация в России ухудшится в ближайшие месяцы, следует из социологического опроса, проведённого "Левада-центром". Чуть меньше - сорок четыре процента опрошенных - ждут ухудшения и политической ситуации.

Также почти половина граждан страны оценивают нынешнюю политическую обстановку в России как напряженную. Благополучной её назвали лишь семь процентов россиян. Только на один процент больше опрошенных назвали "хорошим" экономическое положение.

Наконец больше половины россиян - пятьдесят пять процентов - считают, что правительство в течение ближайшего года не сможет улучшить положение дел ни в политике, ни в экономике.

В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или "Левада-центр", который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования, был признан российскими властями "иностранным агентом". В организации с этим не согласны.

Неоднократно отмечалось, что результаты опросов "Левада-центра" сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.