Левада-центр: с возрастом телевизора становится больше, а общения – меньше

Чем старше россиянин, тем чаще он проводит время перед телевизором и реже – общаясь с людьми. Это коррелирует с поддержкой российского вторжения в Украину, отношением к санкциям и к иноагентам, следует из опросов "Левада-центра".

Согласно апрельскому опросу о свободном времени, тратят его на просмотр телевизора 56% пожилых, 41% взрослых, 30% молодых взрослых и 20% молодёжи.

При этом пожилые проводят время с семьёй, друзьями, гостями, в социальных сетях или за выпивкой статистически меньше, чем более молодые россияне, в каждой указанной ситуации общения. Так, с членами семьи регулярно общаются 35% пожилых, с друзьями – 20%, сидят в социальных сетях – лишь 11%.

Это коррелирует с результатами опросов о поддержке войны с Украиной и о других актуальных проблемах. Чем старше россиянин, тем чаще он выражает позицию государственного телевидения. Вторжение в Украину "определённо поддерживали" 52% пожилых – и 26% молодёжи. Говорили, что санкции "укрепляют Россию" 64% пожилых – и 47% молодёжи. Признание журналистов и деятелей культуры иноагентами считали обоснованным 63% пожилых – и 45% молодёжи.