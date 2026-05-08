Лейбористы терпят поражение на местных выборах в Британии

В Великобритании правящая Лейбористская партия терпит серьёзное поражение на муниципальных выборах. Подсчёт голосов ещё идёт, но уже очевидно, что в Англии на первое место по числу избранных членов местных советов выходит правопопулистская Партия реформ (Reform UK) Найджела Фараджа. В Шотландии и Уэльсе итоги ещё не подведены, но и там, как ожидается, лейбористов ожидает поражение, а правые популисты укрепят позиции, а победу одержат местные националисты.

Победу партии Фараджа предсказывали политологи и опросы. Партия сохранила популярность и, как и в прошлом году, добивается успеха на местных выборах. Как отмечает Би-би-си, "избиратели недовольны неспособностью двух основных и старейших британских партий - Лейбористской и Консервативной - навести порядок в главных вопросах внутренней повестки - экономике и миграционной политике". Популярность лейбористов, отмечают комментаторы, подорвала и история с назначением послом в США лорда Питера Манделсона, который оказался другом обвинённого в тяжких преступлениях покойоного миллиардера Джеффри Эпштейна.

По предваритальным данным, реформисты получат более 300 дополнительных голосов на местных советах в Англии, уверенно выходя на первое место. Лейбористы вторые, с потерей более 200 кресел. На третье место выходят также находящиеся в оппозиции либеральные демократы. Успеха добиваются также Зелёные, а консерваторы теряют голоса.

Премьер-министр Кир Стармер признал неудачу, но заявил, что не намерен уходить в отставку и, как он выразился, "погружать страну в хаос", отметив, что партия победила на парламентских выборах в 2024 году и получила мандат на пять лет.

В то же время, комментаторы отмечают, что в случае, если окончательные результаты подтвердят тенденции, и будет подтверждено тяжелое поражение лейбористов, в самой правящей партии может начаться брожение и появятся требования замены премьера.