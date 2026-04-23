ЛГБТК-проект "Парни+" объявили "экстремистской" организацией

Заводской районный суд Орловской области признал ЛГБТК-проект "Парни+" "экстремистской" организацией по иску Минюста России.

Как сообщает проект, в экспертизе, представленной в суде, в качестве доказательств экстремизма фигурируют, в частности, истории о квир-людях из российских регионов, публикации о принятии себя и мониторинг дискриминации.

"Когда государство объявляет экстремистами людей, которые пишут про любовь, права и психическое здоровье, оно, по сути, признается: правда об ЛГБТ‑людях для него опаснее любой пропаганды. И именно поэтому мы не можем позволить себе замолчать", – заявил главный редактор издания Евгений Писемский.

Редакция будет обжаловать решение суда.

"Мы рассматриваем происходящее как очередной шаг по криминализации ЛГБТК-видимости, независимой журналистики и любой публичной солидарности с сообществом в России", – сказано в публикации.