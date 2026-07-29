Libération: бывшую главу RT Ксению Фёдорову выдворят из Франции

Бывшую главу прокремлёвского телеканала RT Ксению Фёдорову выдворяют из Франции. 29 июля представители полиции Парижа вручили постановление о депортации ее адвокату, пишет Libération.

В документе говорится, что "её поведение подрывает фундаментальные интересы государства", а присутствие на французской земле "представляет собой, по этой причине, особенно серьезную и актуальную угрозу общественному порядку".

Франция считает, что "распространяя свои нарративы, [Ксения Фёдорова] выступает в качестве канала для дезинформационных кампаний, организованных российскими властями", с целью "дестабилизации общественного порядка" во Франции.

В начале февраля 2022 года французский медиарегулятор Arcom начал расследование в отношении RT France, а в январе 2023 года власти страны заблокировали банковский счёт российского телеканала. После этого Фёдорова заявила о прекращении его работы. Сама она осталась во Франции и устроилась на правоконсервативный телеканал CNews, где, по данным местных медиа, продолжала "воспроизводить тезисы российских государственных медиа".