Либертарианская партия прекратила работу после признания "иноагентом"

Либертарианская партия России объявила о приостановке деятельности после внесения в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"ЛПР больше не будет заниматься политической работой, не будет заниматься просветительством и не будет принимать новых сторонников в свои ряды", – говорится в заявлении. В партии объяснили решение усилившимся давлением.

"В сложившейся ситуации мы исчерпали свои ресурсы сопротивляться давлению и больше не можем гарантировать безопасность своим сторонникам в России", – отметили в партии.

За время существования партия стала "важнейшей политической силой в стране" и "одним из самых успешных либертарианских движений в мире", подчеркивается в сообщении.

Минюст России внёс Либертарианскую партию в реестр "иностранных агентов" 17 июля.

Либертарианская партия России (ЛПР) – незарегистрированная политическая партия либертарианского направления. Она была создана в 2008 году, а в 2020 году раскололась на две независимые организации, сохранившие одно и то же название, – ЛПР(б) под руководством Сергея Бойко и ЛПР(с) Михаила Светова.





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